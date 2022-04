Romina Carrisi, nuovo amore per la figlia di Al Bano? Ecco chi è

Amore per Romina Carrisi? La quartogenita di Al Bano, è stata pizzicata dalla rivista Diva e Donna in dolce compagnia di un uomo brizzolato. Non è stata rivelata la sua identità, ma sembra che sia un 52enne che lavora in Rai.

Romina e il suo nuovo "fidanzato" sono stati fotografati insieme al ristorante Puntarossa da Renatone, dove lo chef (omonimo) è noto per la sua partecipazione a La prova del cuoco. Il locale è frequentato spesso da Vip italiani, tra cui Luca Zingaretti e Luisa Ranieri. E in quelle foto emerge una Romina serena: un'immagine di lei che non si vedeva da tempo, visto il lungo periodo in cui era rimasta da sola.

Stando ai rumors, è probabile la love story è sbocciata dietro le quinte degli studi Rai visto che la piccola Carrisi da qualche mese è opinionista di Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone in onda ogni pomeriggio su Rai Uno. Sarà davvero così?

