Spontaneo e impulsivo, i tifosi dellanegli ultimi 4 anni e mezzo hanno imparato a conoscere e ad amareche sta vivendo un’estate tormentata tra la mancata convocazione al Mondiale e la possibile cessione all’Inter. Si accavallano, infatti, le voci sul suo conto che lo proiettano in nerazzurro, l’ultima riguarda alcune sue presunte dichiarazioni rilasciate oggi ad alcuni tifosi della Roma: «Ci vediamo a Milano». Parole che sarebbero state pronunciate dopo che il Ninja ha passato la mattinata a Trigoria. L’indiscrezione ha fatto il giro del web, finendo sulla pagina Instagram “Asromadaily” che l’ha rilanciata allegando una foto del belga «Pastore avvicina Nainggolan all’Inter. Sembra quasi certo il suo passaggio in nerazzurro. Le parti sono vicine: 20 milioni più un massimo di 3 contropartite tecniche (tra le quali Pinamonti) ancora da definire», è il testo del post. Saturo dalla voci di mercato, però, Nainggolan ha risposto stizzito alla pagina direttamente dal suo account ufficiale scrivendo «», ma senza aggiungere dettagli. Il tempo chiarirà la situazione, per adesso Radja sta facendo il possibile per non essere ceduto e restare nella Capitale.