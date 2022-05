Roma-Feyenoord, Edoardo Leo e il post a sorpresa con Bruno Conti: «La finale con il mio idolo»

di Niccolò Dainelli

La finale di Conference League tra Roma e Feyenoord si è trasformata in una vera e propria sfilata di celebrità romane, ma soprattutto romaniste. Tantissimi tifosi giallorossi hanno deciso di seguire la propria squadra a Tirana per l'appuntamento con la storia. E dopo Blanco e Totti già «paparazzati» nella capitale albanese, ecco che spunta il post Instagram di Edoardo Leo insieme a Bruno Conti.

Il celebre attore romano è atterrato a Tirana e con indosso la sua maglia personalizzata della Roma «Edoardo 50» si sta recando all'Arena Kombëtare, dove tra meno di un'ora avrà inizio la prima finale della storia di Conference League.

Per Edoardo Leo ci sarà un compagno di tifo davvero speciale: Bruno Conti. Il campione del mondo dell'82, ha legato per sempre il suo nome ai colori giallorossi vincendo lo scudetto l'anno successivo. E per l'attore è un vero e proprio onore che merita di essere immortalato per sempre sui social. E proprio Leo su Instagram scrive: «Andare a vedere la finale col mio idolo da bambino. A posto così».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Maggio 2022, 20:19

