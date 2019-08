Rocio Morales e la crisi con Raoul Bova: «Come tutti, anche noi attraversiamo qualche momento difficile…»

Martedì 6 Agosto 2019, 18:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per lungo tempo si è parlato dinella coppia formata da. I due, che si sono conosciuti sul set del seguito del film “Immaturi” e hanno avuto due figlie, Luna e Alma, secondo i beninformati erano sul punto di dirsi addio, nonostante le smentite dei diretti interessati.Vista la mancata separazione, sono arrivate le voci di matrimonio: “Tempo fa, ci dipingevano come coppia in crisi – ha fatto sapere a “Oggi” - ora si dice che siamo vicini alle nozze perché ci hanno visto entrare in una chiesa vicino a casa nostra, a Roma. Sui media capitano fake news. Certo, come tutti, anche noi attraversiamo qualche momento difficile, ma, tra me e Raoul in questo periodo c’è grande intesa e complicità”.Il grande passo però non sembra poi così lontano: “Per ora stiamo bene così, poi vedremo, ci penseremo. Mi piacerebbe sposare Raoul, credo nel nostro amore. So che il nostro è un sentimento forte e sarebbe bello celebrarlo e confermarlo anche con il matrimonio”.