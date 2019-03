Ultimo aggiornamento: 18:58

Vacanza romane per. L’ex attore pornografico e oggi affermato produttore e regista di film pornografici ha trascorso qualche giorno nella Capitale. Ad accompagnare Rocco la moglie, pseudonimo di Rózsa Tassi, ex Miss Ungheria e anche lei ex attrice porno e il figlio Leonardo.Rocco e Rosa infatti sono sposati dal 1993 e hanno due figli, Leonardo e Lorenzo, ma nonostante gli anni trascorsi e le numerose tentazioni presenti nel loro mondo professionale, tra i due la passione non manca. La coppia, fotografata da “Vero” passeggia per le strade di Roma mano per la mano, scambiandosi tenere baci.A seguirli il primogenito Leonardo, 22 anni, che nonostante le giovane età proprio in questi gironi è diventato modello per una marca di abbigliamento intimo.