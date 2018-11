di Valeria Arnaldi

Grande Fratello Vip, la precisazione di Mediaset sulle voci di chiusura anticipata

Domenica 18 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Adesso diranno: "Ecco, Siffredi ha la protesi, anzi ne ha due"». Così, in collegamento da Budapest con Domenica Live, affiancato dalla moglie, ha commentato l’operazione cui si è sottoposto alla spalla.«Ha iniziato a farmi male, in moto, tanti anni fa. L’anno scorso ho fatto la destra, quest’anno la sinistra». E poi: «Ho sempre detto che sto cadendo a pezzi, c'è solo una parte che mi funziona ancora».Da qui una serie di battute sulla protesi. Siffredi ha affermato, inoltre che all’aeroporto, ai controlli, le protesi fanno suonare le macchine, ma in realtà per un altro punto del suo corpo.«Sembra un gioco ma è veramente imbarazzante. Per me non è un problema farvelo vedere, ma non è lì la protesi».