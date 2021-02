Rocco Casalino e lo sfogo a Live non è la D'Urso: «Mi sale la rabbia. Il Grande Fratello? Lo rifarei». Il portavoce dell'ex premier Giuseppe Conte ospite nella puntata di domenica da Barbara D'Urso, ha parlato del suo percorso politico e quello televisivo da cui tutto è partito.

Dopo Verissimo Rocco Casalino, continua il suo tour televisivo, e questa sera è stato ospite, della puntata di domenica 21 febbraio, a Live non è la D'Urso.

Il portavoce dell'ex Premier ha raccontato: «E’ stato un onore lavorare con lui, come uomo e come politico. Ha qualità straordinarie, è stato un onore ed un piacere lavorare con lui. A livello personale abbiamo un rapporto di amicizia, c’è stima reciproca. Conte oltre alle mie capacità aveva qualità eccellenti, è lui ad aver portato i 209 miliardi dell'UE in Italia. Draghi? Dico che c'è linea sottile tra sobrietà e freddezza, specie ora che la gente ha bisogno di rapporto diretto con il Presidente del Consiglio. Dico solo attenzione all'eccesso di sobrietà».

Su Matteo Renzi e il terremoto politico che ha portato alla nascita del governo Draghi: «Sei disposto a tutto pur di dare una scossa a questo 2% che non sale e quindi devi creare un terremoto per individuare uno spazio politico. Poi avrà avuto qualche interesse economico dietro, ma il ragionamento politico è questo qui: sapeva che tra un'anno o due quando si va al voto sono tutti morti politicamente. Aveva bisogno di dare una scossa. Lo trovo legittimo dal punto di vista politico, ma farlo durante una pandemia mi sembra che sia immorale. Salvini a pelle mi è più simpatico, Renzi no».

Sulla sua partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello nel 2000, Casalino si è sfogato: «Non rinnego di aver fatto il GF. Onestamente? Lo rifarei. Il discorso viene esagerato, io ho fatto tre mesi in una Casa, è stato un periodo divertente, di gioco, di distrazione. Ma io sono tanto altro, ho passato la mia vita a studiare. Questo mi ha formato. La mia sofferenza è sentire come se io fossi diventato famoso grazie al GF. Mi sale la rabbia».

