Roberto Farnesi e la baby fidanzata: «Il padre un po’ ostile… Non vedeva di buon occhio e professione»

Roberto Farnesi presto diventerà papà. L’attore Roberto Farnesi è infatti fidanzato con la giovane Lucya Belcastro, di 24 anni più giovane di lui, che il prossimo novembre lo renderà padre. Il fidanzamento di Roberto Farnesi però ha trovato qualche ostacolo iniziale: «Il padre un po’ ostile - ha spiegato - Non vedeva di buon occhio e professione».

Roberto Farnesi e la baby fidanzata: «Il padre un po’ ostile...»

Roberto Farnesi, 51 anni, ha confessato in un’intervista a “Gente” che all’inizio il rapporto fra di lui e la famiglia della fidanzata Lucya Belcastro non era inizialmente semplice: «Il padre un po’ ostile - ha spiegato - Non vedeva di buon occhio e professione. Ora si va d’amore e d’accordo e sono contento che Mia (questo è il nome scelto per la piccola) avrà nonni giovani, più o meno miei coetanei».

La gravidanza è arrivata recentemente, ma la coppia aveva già in progetto di avere un figlio: «Il primo si è manifestato quando lei, che è del 1994, si è laureata. Ha trovato poi un promettente lavoro in una grande causa automobilistica tedesca. Conosce le lingue, tiene i contatti con l’estero ed era avviata a fare carriera. Dunque, abbiamo atteso un paio d’anni prima di provare ad avere un bambino. Questo periodo è scaduto a novembre, ma nello stesso tempo siamo entrati in un altro, pesantissimo momento storico: un secondo lockdown. Tutte quelle vittime, il rischio di ammalarsi. Insomma sono stato io a dire: aspettiamo, ero spaventato. Poi, a febbraio, con la prospettiva dei vaccini mi sono rilassato e... siamo rimasti subito in dolce attesa!».

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Luglio 2021, 19:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA