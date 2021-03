Roberta Morise innamorata: eccola con Giulio Fratini, l'ex di Raffaella Fico

Roberta Morise ufficializza la sua relazione con Giulio Fratini, ex fidanzato di Raffaella Fico. Un love story inaspettata quella fra Roberta Morise, showgirl e attrice e l’imprenditore Giulio Fratini.

ROBERTA MORISE E GIULIO FRATINI: E' NATO L'AMORE

Roberta Morise ha ufficializzato il suo fidanzamento con Giulio Fratini, ex compagno di Raffaella Fico, dal suo account Instagram. Dal social infatti ha postato uno scatto di loro due abbracciati, seguita da una didascalia con un sole, naturalmente interpretato da tutti i follower, che commentato positivamente la notizia, come un’ammissione del nuovo amore. Finalmente un nuova love story per Roberta Morise, dopo che gli esperti di gossip per lungo tempo hanno prima parlato di una relazione con Eros Ramazzotti, che è stata regolarmente smentita dai diretti interessati, poi con Ignazio Boschetti de "Il volo".

Giulio Fratini, ex di Raffaella Fico, è stato inserito da Forbes nella lista dei cento talenti under 30 ed è l’erede di una famiglia molto facoltosa: il nonno fondò il marchio di jeans Rifle mentre il padre è proprietario di una catena di alberghi di lusso, Wtb Hotels, e una delle collezione di orologi più grande al mondo con circa 2 mila esemplari.

