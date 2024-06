Roberta Morise esce dall'ospedale con il figlio dopo 13 giorni dal parto difficile: «Il giorno più bello della mia vita»

di Cristina Siciliano

A Roberta Morise torna il sorriso per un doppio motivo: la conduttrice può finalmente tornare a casa dopo il parto (complicato) del piccolo Gianmaria, nato dall'amore con lo chef stellato Enrico Bartolini lo scorso 24 maggio. Per Roberta Morise non sono stati giorni tranquilli a causa di alcune complicazioni post parto. L'ex compagna di Carlo Conti è dovuta restare per alcuni giorni in ospedale. Solo un brutto ricordo: oggi è pronta per tornare a casa e tutto sembra essersi risolto per il meglio.

Il rientro a casa

La conduttrice ha pubblicato una foto nelle sue Instagram stories che esprime tutta la sua felicità. Roberta Morise si mostra sorridente con in mano un palloncino gonfiabile a forma di elefante che simboleggia la libertà. A un passo dalla Clinica Mangiagalli, l'ospedale dove ha partorito, la neo mamma indossa un vestito a oversize total white con una camicia di jeans arrotolata al seno. «Il giorno più bello della mia vita», scrive Roberta Morise nelle sue Instagram stories.

I problemi

Non sono stati giorni semplici per Roberta Morise.

Il matrimonio

Tutto è bene quel che finisce bene: ora che Roberta Morise sta per tornare a casa può iniziare a pensare al suo matrimonio con Enrico Bartolini. Le nozze si terranno il prossimo 31 agosto. Non a caso il matrimonio sarà celebrato in Toscana all'Andana Resort, dove Enrico Bartolini ha il suo ristorante stellato «La Trattoria» e dove si sono visti per la prima volta.

