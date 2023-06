Roberta Carluccio, chi è l'imprenditore che ha fatto innamorare l'influencer

di Redazione web

Roberta Carluccio innamorata di un imprenditore. Dopo i rapper Boro Boro e Rondo da Sosa, la ragazza pare abbia scelto un giovane imprenditore che è diventato famoso per essere proprietario della discoteca Number One di Corte Franca, a Brescia, ereditata dal padre. L'attività del ragazzo lo ha portato a Dubai, in una holding internazionale, oltre alla gestione di altre attività facoltose.

Cantanti famosi e personaggi noti ai social, l'imprenditore si mostra a proprio agio nel mondo dello spettacolo: oggi condivide la sua storia d'amore con l'influencer Roberta Carluccio.

L'indiscrezione di una nuova storia

«Steven Basalari, ex fidanzato di Ludovica Pagani, lasciato per El Shaarawy (e che ora viene tenuta chiusa in casa dal calciatore, impedendole di lavorare!) è riuscita a fidanzarsi con una delle più importanti influencer, Roberryc», a scriverlo è il re del gossip Fabrizio Corona.

Corona, infatti, sostiene che Roberta Carluccio abbia deciso di lasciar perdere personaggi del mondo della musica e abbia scelto un imprenditore.

Nessuno dei due ha ancora confermato o smentito la notizia, li vedremo presto insieme?

