Roberta Capua: «Ho fatto un figlio a 40 anni con l’uomo che amavo. Sono rimasta scottata e delusa»

di Cristina Siciliano

Roberta Capua, 55 anni, descrive la fine del suo matrimonio con Stefano Sassoli – che aveva sposato nel 2011 e da cui ha avuto il suo unico figlio Leonardo – con un pizzico di sofferenza nel cuore. La scelta di separarsi si è manifestata durante un periodo di grande difficoltà emotiva per la conduttrice a causa della perdita di entrambi i genitori, venuti a mancare nel 2023. Ospite nello studio di Monica Satta a Storie di donne al bivio, Capua si è raccontata.

La separazione

«Non me lo aspettavo – ha spiegato Capua a Storie di donne al bivio –. Ho fatto un figlio a quasi 40 anni con l'uomo che amavo. Onestamente no. È per questo che è una fase completamente nuova. Ho dovuto cambiare anche il mio modo di vedere la vita, rimettere in discussione certi valori, perché non lo nascondo, io sono rimasta scottata e delusa.

L'amore e la prudenza con gli uomini

La conduttrice non pensa a cercare un nuovo amore. «Voglio guardare avanti perché il mio futuro è mio figlio Leonardo e il lavoro in televisione che sta tornando – ha aggiunto –. Se oggi sono più prudente? Non si è accentuata la prudenza nei confronti nella vita, mi piace accogliere, libera di scegliere. Mi sto riprendendo degli spazi vitali che avevo perso. Con il genere maschile sì, sono prudente. Non mi sento pronta. In questo momento non sono pronta o aperta a una situazione di questo genere». «Adesso sto cercando di fare un po' di ordine nel mio cuore – ha concluso –. Oggi mi sento una donna diversa e più forte e quindi sono pronta ad affrontare il futuro con le persone giuste».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Maggio 2024, 08:47

