Rita Ora e il compleanno “fuorilegge”: in 30 al ristorante, arriva la polizia. Le scuse: ​«Ho messo a rischio le persone»

Rita Ora col suo party di compleanno ha violato le regole contro la diffusione del Covid e per questo è stata multata e “costretta” a scusarsi sui social. La cantante in occasione dei suoi trenta anni ha organizzato, contro le regole in vigore a Londra, un party nell'esclusivo ristorante “Casa Cruz” a Notting Hill, dando tra l’altro annuncio su Instagram.

Le forze dell'ordine, probabilmente avvisate, hanno fatto irruzione nel locale trovando 30 persone e facendo una multa salatissima alla cantante, che si è poi scusata con un post dalle stories sul social. Rita Ora ha ammesso di aver organizzato (anzi improvvisato) un “piccolo raduno” per festeggiare e se ne scusa sinceramente: “Sono molto dispiaciuta – ha scritto – di aver infranto le regole e ho capito di aver messo a rischio delle persone. E’ stato un errore di giudizio serio e non scusabile. Date le restrizioni mi rendo conto di quanto fossero irresponsabili queste azioni e me ne assumo la piena responsabilità”.

