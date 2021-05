Ripa di Meana, l'insulto choc del figlio Andrea contro Lucrezia a Pomeriggio 5. Barbara D'Urso s'infuria: «Questo non mi piace»

Ripa di Meana , l'accusa del figlio Andrea a Lucrezia a Pomeriggio 5. Barbara D'Urso s'infuria: «Questo non mi piace». Oggi, nello spazio dedicato al talk, la conduttrice è tornata a parlare della querelle sui gioielli di Marina Ripa di Meana, che la figlia Lucrezia Lante della Rovere vorrebbe mettere all'asta.

In collegamento, da via Margutta - dove sono in esposizione i preziosi monili - il figlio adottivo di Ripa di Meana, Andrea. L'uomo, in disaccordo con Lucrezia, si è incatenato di fronte al luogo della mostra con cartelli contro la vendita dei gioielli. Ma un manifesto in particolare fa infuriare Barbara D'Urso. Lo legge Andrea: «Lucrezia sei sempre la solita, la vuoi far piangere anche da morta».

La conduttrice s'infuria: «Questo non mi piace, sembra che Lucrezia abbia fatto piangere la mamma. Questo no». Interviene anche Candida Morvillo, ospite in studio: «Marina ha lasciato quei gioielli a Lucrezia senza specificare nulla. Quindi Lucrezia è libera di venderli se vuole».

