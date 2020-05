Rino Barillari, tre anni fa il matrimonio con la sua Antonella: quando il King dei paparazzi ha detto sì

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Maggio 2020, 18:30

Sulla pagina che gli ha dedicato Wikipedia c'è scritto:, 162 visite al pronto soccorso, 11 costole rotte, 1 coltellata, 76 macchine fotografiche fracassate, 40 flash divelti, numerose manganellate. Ma c'è un numero che hanno dimenticato. Il tre. Come gli anni che sono passati dal giorno del suo matrimonio. Era il 27 maggio del 2017 quando, compagna di una vita, è riuscita a far capitolare il King dei Paparazzi.Un matrimonio che Barillari, l'uomo che ha collezionato scoop e frammenti di storia del costume italiano, avrebbe voluto far passare in sordina. E invece è finito per essere a sua volta "paparazzato" nel giorno più bello: sotto ai flash dei fotografi un abito scintillante per la sposa, papillon e fiori all'occhiello per lo sposo. Gli sposi hanno celebrato le nozze nella Villa comunale di Frosinone, per poi festeggiare con pochi amici al Grand Hotel Palazzo della Fonte di Fiuggi.