Rihanna incinta, torna single a poche settimane dal parto: «Il fidanzato Asap Rocky l'ha tradita»

Sembrava vero amore e invece. Solo pochi mesi fa Rihanna e Asap Rocky annunciavano di essere in dolce attesa e ora invece sarebbero in piena crisi. Tutta colpa di un presunto tradimento del cantante, che avrebbe spinto la popstar a porre fine alla relazione.

Leggi anche > Rihanna ha stravolto il look premaman: pancione in mostra con abiti Dior, Chanel e Gucci

Rihanna incinta tradita dal fidanzato Asap Rocky

Ormai nelle pagine di gossip Usa non si parla d'altro che del tradimento di Asap Rocky con la designer di scarpe Amina Muaddi, amica in comune della coppia, a poche settimane dal parto. A lanciare la notizia bomba è stato Louis Pisano, influencer di moda da migliaia di follower, via Twitter, facendo schizzare il nome del rapper tra le tendenze social.

«Asap e Amina si conoscono da tempo, e la stilista ha anche collaborato con il rapper a una collezione di scarpe» svela la fonte, chiarendo il rapporto tra i due. Stando sempre alle fonti, riportate dal tabloid Just Jared sembra che la cantante abbia deciso di rompere con il compagno dopo aver scoperto il tradimento. Ad aggravare la posizione del cantante sarebbero le condizioni di Riri, incinta del loro primogenito. Al momento non sono arrivate né conferme né smentite dagli interessati, ma ormai il gossip è stato lanciato e adesso i fan della coppia treamano all'idea che possa essere già tutto finito.

Rihanna e Asap, la storia d'amore

Amici da una decina d'anni, Rihanna e il rapper hanno coltivato nel tempo una relazione di fiducia reciproca solida e sincera. Prima di diventare a tutti gli effetti una coppia, nel gennaio 2020. «Quando hai trovato la tua persona lo sai, lei vale un milione di persone. E lo capisci subito quando lei è quella giusta» aveva detto il rapper, facendo presagire un'ulteriore evoluzione del loro rapporto e, perché no, magari anche il matrimonio. Come sembrano lontani adesso quei giorni.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Aprile 2022, 22:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA