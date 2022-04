Rihanna incinta e tradita da Asap? L'accusata su Instagram smentisce e i fan vanno in subbuglio: «Come può succedere a lei?»

Il tradimento c'è stato? La splendida popstar Rihanna, che aspetta un bimbo, è stata tradita? Smentisce più e più volte la donna accusata di aver avuto una relazione con Asap Rocky durante la gravidanza di Rihanna. La designer di scarpe Amina Muaddi ha pubblicato una storia su Instagram per dire che è tutto falso: lei non ha avuto una relazione con il rapper che sta con Rihanna.

Ha scritto: «Ho sempre creduto che una bugia infondata diffusa sui social media non meriti alcuna risposta o chiarimento, specialmente una che è così vile. Inizialmente ho pensato che questo falso pettegolezzo - fabbricato con un intento così maligno - non sarebbe stato preso sul serio. Tuttavia nelle ultime 24 ore mi è stato ricordato che viviamo in una società che è così veloce a parlare di argomenti a prescindere dai fatti e che nulla è off limits. Nemmeno durante quello che dovrebbe essere uno dei momenti più belli e celebrati della vita. Perciò devo alzare la voce perché questo non è solo diretto a me, ma è relativo a persone per le quali ho una grande rispetto e affetto. Mentre Rih sta continuando a vivere la sua serena gravidanza e io torno ai miei affari - auguro a tutti un bellissimo weekend di Pasqua!».

Tutto è cominciato giovedì 14 aprile quando il fashion blogger di moda Louis Pisano ha twittato: «Rihanna e ASAP Rocky si sono lasciati. Rihanna ha rotto con lui dopo averlo sorpreso a tradire con la designer di scarpe Amina Muaddi».

Dopo la smentita di Amina però Pisano si è dovuto scusare. E Rihanna e il compagno sono volati alle Barbados.

Rihanna and ASAP Rocky were spotted arriving at Grantly Adams International airport in Barbados! This is the first time the pair has been spotted since the online breakup rumors.

«Non ho intenzione di parlare di fonti, incolpare gli altri per una discussione che è stata avviata, ecc perché alla fine della giornata ho preso la decisione di fare quel tweet, premere invio e metterlo fuori con il mio nome sopra. Quindi vorrei scusarmi formalmente con tutte le parti coinvolte nelle mie azioni e per i miei tweet avventati. Accetto pienamente le conseguenze delle mie azioni per i miei tweet e qualsiasi danno abbiano causato», ha detto Pisano.

«Mi prenderò un po' di tempo lontano da Twitter per capire cosa significa e come posso iniziare a usare meglio le mie piattaforme, dato che mi sono allontanato dall'usarle per un lavoro più positivo. Ancora una volta mi scuso con loro per questo dramma inutile», ha concluso.

Louis aveva affermato nei suoi tweet che A$AP, 33 anni, e Amina si sono frequentati in passato, ma anche se la coppia è stata amica per anni, non si sa se la loro relazione sia mai stata qualcosa di più di un'amicizia. Hanno realizzato insieme una collezione di scarpe nel 2020.

Anche Rihanna e Rocky sono rimasti amici per molto tempo prima di uscire allo scoperto come coppia, quando People scrisse che si stavano ufficialmente frequentando nel novembre 2020. Rocky ha parlato per la prima volta della loro relazione nel maggio 2021 in un'intervista a GQ, dove ha definito la cantante nata alle Barbados «l'amore della sua vita». La coppia ha annunciato di essere in attesa del loro primo figlio insieme all'inizio di quest'anno.

Rihanna in una recentissima intervista ha detto: «Quello che amo di più di noi? La trasparenza su tutto: come ci sentiamo, quali sono i nostri obiettivi, quali sono le nostre paure e insicurezze. La vulnerabilità di poter dire ciò che si prova l'uno per l'altro».

La coppia potrebbe sposarsi alle Barbados, terra natale di Rihanna: il primo ministro Mia Mottley, 56 anni, sarà anche madrina del neonato. Lei ha detto agli amici che vuole stare con lui per sempre, e lui ha detto lo stesso, riporta il Daily Mail. Ma la data delle nozze ancora non c'è.

