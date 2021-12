Rihanna incinta? L'indiscrezione che fa sognare i fan

Eroina nazionale e mamma in un solo giorno? Forse è troppo anche per Rihanna. Eppure la gossip news del momento riguarda proprio Riri, che secondo alcune indiscrezioni sarebbe in attesa del suo primo figlio con Asap Rocky.

Ospite d'eccezione del primo ministro Mia Mottley, che domenica l'ha invitata a unirsi ai festeggiamenti dell'isola di Barbados in occasione dell'autoproclamata Repubblica parlamentare, la cantante ha mostrato sotto il suo vestito fasciante di colore arancione un pancino sospetto, che ha scatenato l'immaginazione dei fan.

Il pettegolezzo non è stato ancora confermato (né smentito) da Rihanna, che in passato ha dichiarato: "Diventare mamma è il mio sogno". Se la popstar sembra pronta per il grande passo, anche Asap Rocky non è da meno. Proprio lo sorso maggio il rapper aveva dichiarato: "Penso che sarei un papà eccezionale". Pronti con il fiocco?

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Dicembre 2021, 18:40

