Ricky Martin di nuovo papà, l'annuncio: «Io e Jwan aspettiamo il nostro quarto figlio»

At #HRCNationalDinner, @Ricky_Martin announces that he and husband

Jwan Yosef are expecting a new addition to their family.

Congratulations, Ricky and Jwan! #BabyOnBoard! 👶 pic.twitter.com/ngpqk0Rdhg — Human Rights Campaign (@HRC) September 29, 2019

Lunedì 30 Settembre 2019, 20:05

sta per diventare di nuovo: lo ha annunciato lo stesso cantante portoricano, parlando in pubblico ad un evento davanti al maritoe a due dei tre figli della coppia.L'occasione per annunciare l'arrivo del quarto figlio è stata un premio consegnato all'artista portoricano da parte dell'associazione Human Rights Campaign.era giunto all'evento in compagnia del marito, pittore di origini siriane, e con i duepiù grandi,, nati undici anni fa grazie alla maternità surrogata.Il discorso diha commosso tutti i presenti. «, ti amo. E amo, i miei bellissimi gemelli, con tutto il cuore. Voi siete la mia forza, la mia ispirazione quotidiana per riuscire a fare tutto» - ha annunciato il cantante - «, la mia bambina, non è qui con noi perché è rimasta a casa con la nonna, ma è la luce della mia vita. E, a proposito, siamo "incinti"! Stiamo aspettando un altro bambino, vogliamo una famiglia numerosa».