Ricky Martin papà per la terza volta presenta la figlia: «Ecco Lucia Martin Yosef»

Venerdì 9 Agosto 2019, 20:28

Il primo scatto social per, presentata dall’account Instagram del papà. Il cantante infatti dopo 7 mesi dalla nascita ha deciso di pubblicare, come il compagno Jwan Yosef, uno scatto mentre tiene in braccio la piccola.Lucia Martin Yosef è nata grazie a madre surrogata esattamente la vigilia di natale, nonché il compleanno di Ricky che in quel giorno spegneva 47 candeline. L’immagine della figlia è accompagnata dalla tenera didascalia: “La luz de mis ojos #Lucia” (La luce dei mie occhi #Lucia).Il cantante, che ha già dichiarato di volere altri figli in realtà è diventato papà per la terza volta, dopo la nascita dei gemelli Matteo e Valentino, di 10 anni.