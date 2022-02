Rick Karsdorp è diventato papà per la seconda volta. Infatti, presso la storica Casa di Cura Santa Famiglia di Roma specializzata in ostetricia e ginecologia, è nato ieri il secondo genito del giocatore del terzino della Roma, grazie all’equipe del Prof. Fabrizio Cerusico e Prof. Luca Cipriano. Grande felicità per la mamma Astrid Lentini e suo marito che hanno deciso di chiamare il loro piccolo Kaiden.

Prof. Luca Cipriano - Rick Kardsorp - Prof. Fabrizio Cerusico

Benvenuto Kaiden! 👶



❤️ Tanti auguri a @RKarsdorp2 e a sua moglie Astrid#ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) February 25, 2022

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Febbraio 2022, 11:04

