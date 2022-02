Richard Gere mette in vendita la casa di New York: la cifra da capogiro

Un anno dopo aver sborsato 9,8 milioni di dollari per una nuova casa nello stato di New York, Richard Gere mette in vendita la sua storica proprietà a un'ora dalla Grande Mela.

Acquistata nel 1986, quando l'attore era già diventato un sex symbol del cinema hollywoodiano nel ruolo di American Gigolò e Ufficiale e Getiluomo, la dimora è stata per oltre trent'anni la sua casa newyorkese finché il divo e la sua terza moglie Alejandra Silva non hanno deciso di acquistarne un'altra lo scorso anno a North Salem e di mettere in vendita questa.

Distante appena 50 miglia da Manhattan e immerso in un lussureggiante parco di 50 ettari, il complesso consta di cinque residenze dislocate in tutta la proprietà. L'abitazione principale si sviluppa su tre piani e comprende otto camere da letto, undici bagni, una cucina totalmente equipaggiata con isola centrale in granito, una biblioteca, uno studio, una sala della musica, un laboratorio di ceramica e una terrazza panoramica per un totale di oltre mille metri quadrati.

Ma non è finita qui perché la dimora, confinante con 4.300 acri di terra protetta, si compone anche di una piscina all'aperto, di un maneggio e un laghetto con la propria spiaggia, un campo da calcio full size e un campo da basket. La splendida proprietà è in vendita da Ginnel Real Estate alla cifra record di 28 milioni di dollari, circa 24 milioni di euro. Un'autentica fortuna.

