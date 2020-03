Riccardo Scamarcio innamorato. Mini luna di miele con la fidanzata Angharad Wood a Venezia

Una romantica vacanza per Riccardo Scamarcio. L’attore infatti, da sempre molto riservato sulla sua vita privata, dopo la fine della sua lunga relazione con la collega Valeria Golino si è fidanzato con la manager inglese Anghrad Wood.

Una relazione che dura da tempo, ma molto poco esposta all’obbiettivo dei paparazzi. Eccezione quella di “Vero”, che pubblica alcuni scatti della coppietta in vacanza a Venezia, fra passeggiate mano nella mano per i negozi della città e giri in barca per la laguna: di nazionalità inglese, 46 anni d’età, Angharad Wood è impegnata a Londra nel settore del management in un’agenzia che si occupa di attori e scrittori.



Ultimamente si è parlato molto di Scamarcio per via della fine del matrimonio tra l’ex protagonista del GFVip (eliminata) Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina, cantante de “Le Vibrazioni”. Secondo la modella infatti tra lei e Riccardo, testimone alle sue nozze e grande amico dell’ex marito, c’era stato un flirt…



