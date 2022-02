Regno Unito, la madre di Joe Biden fa scoppiare la polemica: «Nel letto della regina? Piuttosto dormo sul pavimento»

La rivelazione su Catherine Finnegan, madre di Joe Biden, lascia tutti a bocca aperta e fa scoppiare le polemiche nel Regno Unito. Secondo quanto affermato dal presidente degli Stati Uniti d'America, sua madre non ha mai amato l'Inghilterra, anzi. E addirittura una volta decise di non dormire sul letto in cui aveva dormito la regina Elisabetta. «Piuttosto dormo sul pavimento», queste le dichiarazioni emerse in un'autobiografia scritta da una scrittrice inglese che hanno fatto scoppiare la polemica.

Georgia Pritchett, scrittrice e sceneggiatrice inglese, ha affermato che il leader degli Stati Uniti le ha fatto questa rivelazione quando si sono incontrati alla Casa Bianca mentre ancora era il vicepresidente. Pritchett lo ha incontrato perché stava conducendo ricerche per la commedia di successo Veep, di cui era stata co-produttrice esecutiva e scrittrice congiunta.

La scrittrice ha riferito: «Biden ha cambiato argomento in quanto sua madre odiava gli inglesi. I suoi genitori erano irlandesi e lei aveva scritto diverse poesie sul suo odio per gli inglesi. È andato a cercarle ed è tornato con centinaia di poesie che descrivono come Dio deve colpire gli inglesi e far piovere sangue sulle nostre teste».

Catherine Finnegan conosciuta come Jean, visitò il Regno Unito e trascorse una notte in un hotel dove, le fu detto, la regina aveva soggiornato una volta.

«Era così sconvolta che ha dormito sul pavimento tutta la notte, piuttosto che rischiare di dormire su un letto su cui aveva dormito la regina», ha scritto Pritchett, aggiungendo che ammirava personalmente la volontà di restare ferma sui soi valori piuttosto che godersi la comodità di un letto.



Le forti radici irlandesi e il senso di identità di Biden non sono mai stati un segreto. Subito dopo la sua nomina a contendente presidenziale democratico, è stato avvicinato da un giornalista della BBC, Nick Bryant, che gli ha chiesto «una parola veloce per la BBC» mentre il veterano democratico passava in una stanza affollata.

«La BBC?» ha risposto Biden, prima di aggiungere con un sorriso: «Sono irlandese».

La madre di Biden è morta nel 2010 ed è considerata come un'importante colonna nella sua vita, capace di influenzarlo in molte delle sue decisioni. Al suo funerale, Biden ha detto che sua madre aveva insegnato alla famiglia a «non essere mai intimiditi dal potere, dalla ricchezza o dal rango; che non dovevamo accettare le convenzioni sociali».

