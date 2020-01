Meghan Markle e Harry via dalla casa Reale, lei ha già firmato un mega contratto con la Disney

Sabato 11 Gennaio 2020, 22:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ormai è guerra aperta tra, la nonna di suo marito, il principe Harry. Che tra le due non scorresse buon sangue era noto da tempo e più volte i tabloid avevano riportato con grande evidenza i rumors di corte al riguardo. Ora arriva la svolta.terrà un “vertice di famiglia” lunedì per stabilire quale ruolo futuro debbano avere Hdopo la rinuncia dei duchi del Sussex ai loro compiti nella famiglia reale britannica. Lo riferisce la Press Association. Alla riunione, che si terrà al castello di Sandringham (Norfolk, Inghilterra orientale), parteciperanno. Secondo la fonte della PA, verranno esaminate «diverse possibilità» per uscire dall'impasse. Una mossa subito ribattezzata 'Megxit' dalla stampa britannica.L'incontro viene descritto - si legge sul Guardian - come un'opportunità di discutere proposte, emerse durante una serie di consultazioni tra rappresentanti del Palazzo con rappresentanti dei governi britannico e canadese per stabilire come Meghan ed Harry potranno ritagliarsi il loro nuovo ruolo, da loro definito «progressivo» nell'annuncio bomba di mercoledì.I duchi, infatti, dopo il loro annuncio di voler fare un passo indietro rispetto alla loro posizione nella famiglia reale - comunicato che ha molto irritato la Regina - si erano visti in qualche modo stoppati nelle loro intenzioni da un breve ma dura nota di Buckingham Palace, nella quale si sottolineava come i "desiderata" dei due giovani fosse ancora lontani dal diventare piena realtà.Nonostante questo, harry e Meghan sono andati avanti per la loro strada stringendo, a quanto si è appreso in queste ore, anche degli importanti contratti con alcuni sponsor importanti. In serata il rumors definitivo: la Regina Elisabetta ha convocato una riunione di "famiglia" senza invitare né Kate né Meghan.