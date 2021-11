Regina Elisabetta, il ritorno in pubblico per il battesimo dei suoi bisnipoti

La regina Elisabetta pronta a far ritorno in pubblico dopo diverso tempo. La sovrana del Regno Unito, nelle ultime settimane, ha dovuto rinunciare a diversi impegni istituzionali in presenza per alcuni problemi alla schiena ma, se dovesse arrivare l'ok definitivo dei medici, parteciperà al battesimo congiunto di due suoi bisnipoti.

Leggi anche > Barbara Berlusconi, è nato Ettore: il suo quinto figlio maschio e 14esimo nipote di Silvio

La regina Elisabetta, che un mese fa era stata ricoverata per una notte in ospedale a scopo precuazionale, ha fatto sapere che farà di tutto per essere presente al battesimo dei figli delle sue nipote, la principessa Eugenie e Zara Tindall. Le due nipoti della regina hanno scelto una cerimonia congiunta nella cappella di All Saints. Come riporta anche l'Evening Standard, una fonte di Buckingham Palace ha fatto sapere: «La regina ci tiene ad esserci per un lieto evento, dopo un lungo periodo di difficoltà per tutta la famiglia reale, a cominciare proprio dalla sovrana».

La regina Elisabetta è molto affezionata alle due nipoti che hanno deciso di far battezzare insieme i rispettivi figli. La principessa Eugenie e il marito Jack Brooksbank erano diventati genitori di August nello scorso febbraio e il battesimo del bambino era stato programmato per luglio ma poi annullato a causa del Covid. A quel punto, la coppia ha deciso di organizzare il battesimo congiunto con Mike e Zara Tindall, che sono diventati genitori di Lucas Philip nello scorso marzo. Alla cerimonia saranno sicuramente presenti il principe Andrea, oltre al principe William e la moglie Kate.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Novembre 2021, 16:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA