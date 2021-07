Sorelline italiane di 7 e 4 anni scrivono alla Regina Elisabetta per consolarla per la morte del marito Filippo: la sovrana risponde

La Regina Elisabetta ha ricevuto tanto affetto da tutto il mondo dopo la morte del marito, il principe Filippo. Non si immaginava che a scriverle sarebbero state due sorelline italiane di 7 e 4 anni. La sovrana di Inghilterra però ha prontamente risposto sorprendendo la famiglia delle piccole. Le bambine, originarie di Canale d'Agorso in provincia di Belluno, si chiamano Elisa e Sofia e hanno scritto una lettera molto tenera.

La regina Elisabetta, la lettera di Elisa e Sofia

Elisa e Sofia hanno scritto tempo fa una lettera alla regina per porgerle le loro condoglianze ed esprimere la loro vicinanza. Immancabili i disegni che raffigurano la coppia reale. «Sua Maestà - si legge nella missiva - siamo due bambine di 7 e 4 anni, che vivono in Italia, nelle Dolomiti. Ti abbiamo conosciuto tramite un bellissimo cartone animato che parla di te e di tuo marito. Abbiamo saputo che il tuo amato marito, il Principe Filippo, è morto. Siamo molto tristi e dispiaciute per questo. Per questa ragione, vorremmo abbracciarti e pregare per te e per il Principe Filippo. Le tue piccole fan, Elisa e Sofia».

La Regina Elisabetta risponde alle sorelline

A sorpresa è arrivata la risposta della regina: una busta con dentro due cartoncini. A corredo della foto del Principe Filippo le parole di sua Maestà: «Vi mando i miei sinceri ringraziamenti per le vostre gentili parole di vicinanza per la morte di mio marito. Elisabetta R». Come riporta il Corriere del Veneto, la madre di Elisa e Sofia, Inna Maslovska, ha dichiarato: «Hanno un amore per la Regina che dura da tempo, sono così piccole e ingenue che quando il Principe Filippo è morto mi hanno detto: ‘Mamma dobbiamo scriverle assolutamente, poverina'. Siamo andate insieme fino in posta e hanno spedito la lettera. Erano emozionate e contente di aver fatto questo gesto. Quando è arrivata la risposta erano fuori di loro dalla gioia. C’era il sigillo della corona, non ci potevano credere. È stato un bellissimo gesto da parte della Corona inglese e posso dire che ha reso felici le mie piccole principesse».

