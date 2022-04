La Regina Elisabetta e il principe William condividono un vizio: non riescono proprio a rinunciarci

Durante i suoi quasi 70 anni di regno, la regina Elisabetta è diventata molto abitudinaria. Secondo quanto riferito da fonti all'interno della famiglia reale, la regina si sveglia sempre alla stessa ora e segue lo stesso programma ogni mattina. Il suo regime è meticoloso e studiato nei minimi dettagli, quasi ossessivo, e coinvolge qualsiasi cosa, dal miglior tè al bagno svolto sempre allo stesso modo. Ma a una cosa non riesce proprio a fare a meno. Si racconta, infatti che la regina sia proprio come tutti i «comuni mortali». Sua Maestà ha notoriamente un debole per i dolci, ma in particolare per la cioccolata.

La richiesta di cibo prima della colazione della regina non è proprio delle più salutari, soprattutto alla veneranda età di 96 anni. Ma possiamo immaginare che il suo vizio possa essere molto apprezzato anche dai suoi pronipoti. Sebbene sia forse la 90enne che ha viaggiato di più al mondo e nonostante abbia assaggiato centinaia di diversi tipi di cibo, la regina Elisabetta resta legata alle sue tradizioni culinarie. E il suo cibo preferito in assoluto è 'Made in Uk'.

Ma attenzione, si tratta solo dello spuntino. Non certo della colazione. Appena sveglia, infatti, la regina Elisabetta non rinuncia a sgranocchiare qualche biscotto. Ma non biscotti generici, ma solo i suoi preferiti. L'ex chef reale Darren McGrady ha dichiarato che la regina mangia solo un determinato tipo di biscotti al cioccolato: «Quando ero lì... Chocolate Bath Olivers».

In alcune interviste precedenti, l'ex chef, ha dichiarato che la regina assolutamente dipendente dal cioccolato. Qualsiasi cosa venga messa nel menù con il cioccolato è sicuramente quella che la regina, sono certi, sceglierà.

I produttori Huntley e Palmer descrivono i Chocolate Olivers sul loro sito web come: «Cioccolato ricco e fondente, generosamente avvolto attorno a un biscotto croccante a cottura lenta. Gli Oliver di cioccolato sono biscotti, realizzati utilizzando una ricetta brevettata degli anni '30, che include luppolo e malto, con il cioccolato fondente più denso e ricco».

Ma all'interno della famiglia reale la regina Elisabetta non è l'unica che ama alla follia il cioccolato. I dolci al cioccolato, infatti, sono anche i preferiti di suo nipote, il principe William. In effetti, amava così tanto la torta al cioccolato che l'ha tenuta come seconda torta nuziale alle sue nozze del 2011 con la duchessa di Cambridge, Kate Middleton.

È risaputo che il principe William abbia un debole per i dolci come sua nonna. Durante una videochiamata agli scolari prima di Pasqua di alcuni anni fa, Catherine ha rivelato che William non poteva smettere di mangiare la loro scorta di cioccolato pasquale.

