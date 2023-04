Regina Elisabetta: «Harry divorato dall'amore per Meghan, è un folle»

di Redazione Web

Il principe Harry e Meghan Markle continuano a essere sotto l'occhio del ciclone. Infatti, nel volume Our King: Charles III - The Man And The Monarch Revealed, del giornalista Robert Jobson, è riportato che la defunta regina Elisabetta II considerava «folle» il comportamento dei duchi di Sussex e riteneva che l'amore per Meghan avesse letteralmente «consumato» il nipote Harry tanto da «accecare il suo giudizio».

La regina, ha scritto Jobson, considerava «folle» il comportamento di Harry e Meghan e riteneva che il nipote fosse completamente «divorato d'amore per la moglie».

Le rivelazioni del libro di Jobson

Il libro Our King riporta tantissime rivelazioni. Da questo volume, che viene pubblicato a puntate dal Daily Mail, possiamo scoprire tantissimi particolari su altre tensioni in casa Windsor. Jobson nel libro ha affermato anche che Kate Middleton trovò «quasi insopportabile» doversi mostrare, insieme al marito William, con Harry e Meghan per salutare la folla venuta a porgere le condoglianze per la morte della regina.

In altre rivelazioni si apprende che nel 2020 la Regina fece controllare la stanza della biblioteca del castello di Sandringham alla ricerca di possibili «cimici» prima del cruciale summit del gennaio 2020 in cui la sovrana, l'erede Carlo e i suoi figli William e Harry discussero i dettagli della rinuncia dei Sussex ai loro doveri reali e la loro partenza dalla Gran Bretagna.

