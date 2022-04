Regina Elisabetta, ecco chi saranno i primi a festeggiare il suo compleanno

di Elena Fausta Gadeschi

Mancano pochissimi giorni al compleanno della regina Elisabetta e a corte fervono i preparativi. Da quando si è trasferita al Castello di Windsor, la sovrana vive ritirata nella storica dimora e le sue apparizioni in pubblico sono sempre più rare. Gli stessi contatti con i familiari più stretti sono stati limitati da quando ha contratto il Covid, ma per nulla la monarca più longeva del Regno Unito si perderà i festeggiamenti con i suoi nipoti.

Leggi anche > Harry e Meghan Markle tornano in Europa, ma non dalla regina: la sorpresa della duchessa dopo oltre due anni di assenza

Regina Elisabetta, i nipoti saranno i primi a festeggiare il suo compleanno

Secondo i meglio informati pare proprio che i piccoli George, Charlotte e Louis saranno gli invitati speciali alla festa per i suoi 96 anni. Un traguardo importantissimo, che quest'anno coincide con il Giubileo di Platino della regina.

Forse non tutti sanno che Elisabetta, come tutti i sovrani, festeggia due volte il proprio compleanno: la prima il 21 aprile, giorno in cui è affettivamente nata, e la seconda il 2 giugno, anniversario dell'incoronazione.

Giovedì prossimo, su invito della stessa regina, saranno proprio i figli di William e Kate a festeggiare il momento simbolico dei 21 spari a salve, il tradizionale omaggio con cui ogni anno la regina viene onorata lungo la Long Walk di Windsor, il viale che conduce alle torri del maniero, simbolo del palazzo a pochi chilometri da Londra. Per l'occasione ci sarà anche il sindaco di Windsor, John Story. Ma per il resto her Majesty trascorrerà la giornata in privato con i parenti più stretti, in attesa delle fastose celebrazioni dal 2 al 5 giugno con il Trooping the Colour e il tradizionale affaccio dal balcone di Buckingham Palace a Londra.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Aprile 2022, 18:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA