La regina Elisabetta in lutto: morto Whisper, ecco chi era

Grande Fratello Vip 2018, Fabrizio Corona ha distrutto il camerino di Mediaset dopo la lite con Ilary Blasi

Sabato 27 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

a Buckingham Palace: non è morto alcun membro della famiglia reale, ma per laè come se fosse così. La sovrana britannica, infatti, piange ladi, il suo ultimodi razza, era diventato il cane preferito della regina dopo la morte di Willow, un altro dei corgi della sovrana. Da oltre due anni Whisper teneva compagnia a Elisabetta, che l'aveva adottato quando il suo padrone, l'ex guardacaccia di Sandringham, Bill Fenwick, era morto. Fonti vicine alla famiglia reale rivelano: «La regina e Whisper erano molto legati, il cane la seguiva da una stanza all'altra e ogni volta che muore un corgi per la sovrana è un duro colpo».Non ci sono informazioni precise in merito, in assenza di annunci ufficiali, ma sembra che a uccidere il corgi possa essere stato un cancro, come era accaduto ad altri cani della regina, tra cui l'amatissimo Willow. Ora laha ancora due cani, ma si tratta di due meticci, nati dall'unione di corgi e bassotti.