La regina Elisabetta fa gli auguri ad Archie per il secondo compleanno, in giornata la chiamata su zoom

Gli auguri al piccolo Archie arrivano dalla Regina Elisabetta. La sovrana d'Inghilterra ha fatto gli auguri al nipotino, il figlio di Meghan Markle e il principe Harry che oggi compie due anni. Elisabetta, così come il resto della famiglia reale non vede da più di un anno il piccolo, dopo il trasferimento dei Sussex negli Usa, ma l'affetto per il piccolo non è certo venuto meno.

Sua Maestà, attraverso i profili social della royal family, ha pubblicato la frase insieme all’emoji di un palloncino rosso e ad una foto storica dei Sussex riuniti, poche ore dopo la nascita del bambino. Probabilmente proprio oggi potrebbe esserci una chiamata su Zoom tra il piccolo e la famiglia reale, in occasione della sua festa potrebbero essere messi da parte i dissapori con Meghan Markle, almeno stando alle indiscrezioni dell'esperta Katie Nicholl: «Non sappiamo bene come siano i rapporti con i Cambridge, ma credo proprio che sia in programma una videochiamata con il nipote».

Intanto secondo le indiscrezioni Meghan avrebbe già messo al mondo la sua secondogenita. Secondo le indiscrezioni di New Idea, dunque, Meghan Markle avrebbe già partorito. La figlia sarebbe dovuta nascere a giugno, ma pare che si sia trattato di un parto prematuro. Il sospetto nasce dopo che Meghan è sparita dalla circolazione e all’avvistamento di un SUV nero nei pressi della villa di Montecito dei Sussex con a bordo una donna simile alla Markle. L’auto si sarebbe diretta a tutta velocità verso il Santa Barbara Cottage Hospital. Inoltre Harry, che aveva fatto sapere di voler restare fino al compleanno della nonna in Inghilterra, è ripartito prima in grande fretta.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Maggio 2021, 15:04

