Regina Elisabetta, il discorso di Natale: prima volta senza Filippo, cosa dirà

Sarà il primo messaggio di Natale della regina Elisabetta senza il principe Filippo e anche per questo sarà il più personale. Almeno stando a quanto vociferano i tabloid britannici, in fremente attesa di ascoltare domani le parole della sovrana, che per la prima volta dopo 73 anni non avrà il suo principe accanto a sé durante le Festività.

La speranza che le celebrazioni del 2021 potessero essere più gioiose e soprattutto partecipate dell'anno scorso si è scontrata con l'aumento dei contagi delle ultime settimane, che ha costretto Buckingham Palace a cancellare il programmato pranzo di Natale a Sandringham House e a ridurre drasticamente il numero di commensali. Per il momento la regina Elisabetta è a Windsor da sola, circondata da pochi, fedeli membri dello staff, che l'hanno aiutata a registrare il suo messaggio di Natale.

Come sarà il messaggio di Natale della regina Elisabetta

In attesa di poterlo ascoltare domani pomeriggio, la Corona ha diffuso un'istantanea della sovrana, che rivela molti indizi su cosa dirà The Queen. Fedele alle tradizioni, Elisabetta parlerà dalla scrivania della White Drawing Room del Castello di Windsor. Quest'anno a farle compagnia non ci saranno le foto dei figli né dei nipoti, ma solo un ritratto dell'amato Filippo al suo fianco, realizzato nel 2007 nella casa di campagna di Broadlands, nell'Hampshire, per celebrare le loro nozze di diamante.

Durante il videomessaggio la regina indosserà un abito rosso vivo e una spilla appuntata al petto con zaffiro e crisantemo, la stessa che indossò per un servizio fotografico fatto nel 1947 durante la sua luna di miele e nel 2007 in occasione dell'anniversario di nozze di diamante. Un dettaglio che conferma quanto immaginato da molti: il messaggio di quest'anno sarà molto intimo e personale, un toccante tributo al marito scomparso lo scorso aprile.

Il discorso andrà in onda alle ore 16, orario inglese, del 25 dicembre sul canale Bbc1. Sarà possibile seguire l'evento anche sul canale sul canale Youtube della famiglia reale e sulla loro pagina Facebook, ed ascoltarlo su Bbc Radio 4.

