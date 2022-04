Regina Elisabetta, giovedì compie 96 anni: i festeggiamenti pubblici e privati e gli invitati speciali

Giovedì 21 aprile Elisabetta II compirà 96 anni, 70 dei quali trascorsi da regina. Trascorrerà la ricorrenza privatamente, con la famiglia, ma a Londra ci saranno i colpi di cannone sparati a mezzogiorno. Come ogni anno, la festa pubblica e ufficiale sarà a giugno, quando il tempo è più clemente, ma questa volta i festeggiamenti saranno particolarmente solenni, inseriti nel programma del Giubileo di platino per celebrare 70 anni di regno.

Secondo i meglio informati pare proprio che i piccoli George, Charlotte e Louis saranno gli invitati speciali alla festa per i suoi 96 anni. Dopodomani, su invito della stessa regina, saranno proprio i figli di William e Kate a festeggiare il momento simbolico dei 21 spari a salve, il tradizionale omaggio con cui ogni anno la regina viene onorata lungo la Long Walk di Windsor, il viale che conduce alle torri del maniero, simbolo del palazzo a pochi chilometri da Londra. Per l'occasione ci sarà anche il sindaco di Windsor, John Story.

Sempre inappuntabile nel suo ruolo, Elisabetta è tuttavia apparsa ultimamente più fragile, specie dopo il dolore per la scomparsa dell'amato marito Filippo nell'aprile 2021. A ottobre è stata brevemente ricoverata e ultimamente ha diradato gli impegni in pubblico, anche su consiglio dei medici. Ormai ha qualche problema di mobilità, è stata anche vista con il bastone, e a febbraio è rimasta contagiata dal covid, che l'ha duramente provata.

Dopo la guarigione ha confessato infatti di sentirsi spesso stanca. Ha saltato anche la messa di Pasqua e l'ultima volta che si è mostrata in pubblico è stata in marzo alla cerimonia religiosa in suffragio per il marito. Elisabetta ha però sempre continuato a svolgere i suoi compiti online. E la settimana scorsa ha ricevuto a Windsor il nipote ribelle Harry con la moglie Meghan, che si sono fermati a salutarla nel viaggio dalla California verso gli Invictus Games in Olanda.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Aprile 2022, 19:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA