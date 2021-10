La Regina Elisabetta partecipa per la prima volta ad un evento pubblico con il bastone da passeggio

Fa scalpore l'immagine della regina Elisabetta II, per la prima volta in pubblico, con un bastone da passeggio. La 95enne monarca ha partecipato alla cerimonia per il centenario della Royal British Legion, un ente di beneficenza per le forze armate, all'abbazia di Westminster, Londra.

In precedenza era stata fotografata con un bastone nel 2003, ma in quell'occasione era reduce da un intervento chirurgico al ginocchio.

Dopo essere scesa da una limousine, la figlia della regina, la principessa Anna, le ha passato il bastone con cui si è incamminata verso la funzione. Avvolta da un cappotto di lana blu con un cappello abbinato, la regina ha sorriso e sembrava muoversi senza esitazioni mentre camminava per sedersi al suo posto in chiesa. È entrata nell'abbazia attraverso l'ingresso di Poet's Yard invece della consueta Great West Door.

Nessuna dichiarazione a riguardo da parte di Buckingham Palace. Alla funzione hanno preso parte, anche militari in servizio, veterani e le loro famiglie dal Regno Unito e dai paesi del Commonwealth.

La Royal British Legion fu fondata nel 1921 per prendersi cura del personale militare e delle loro famiglie dopo la prima guerra mondiale.

