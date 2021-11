Regina Elisabetta, l’anniversario di matrimonio più triste: il primo da sola, come ricorderà Filippo

LOLNEWS.IT - Il 2021 è stato un anno difficile per la Regina Elisabetta che si è aperto con i problemi di salute del Principe Filippo, morto poi il 9 aprile. Il 20 novembre ricorre l’anniversario di matrimonio della Regina Elisabetta e di Filippo: quest’anno sarebbero stati 74 anni insieme. Il duca è ancora una costante presenza nella vita di Elisabetta ma con l’età, gli acciacchi, il Giubileo in arrivo e gli eventi a cui mantener fede, la Regina è sotto pressione. Può consolarsi facendosi cullare dal ricordo del felice matrimonio con Filippo: le nozze vennero trasmesse in tv per la prima volta. Era il 1947, lei aveva 21 anni e lui 26: si incontrarono 8 anni prima e fu amore a prima vista; per sposarla, Filippo dovette rinunciare al trono di Grecia, convertirsi all’anglicanesimo e accettare di stare 3 passi indietrO. Come deciderà, la Regina, di rendere omaggio all’amore immenso per quella che ha definito la sua roccia? (Foto: Kikapress – Music: “Summer” from Bensound.com)

