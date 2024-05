Il dramma dell'ex dipendente della regina: «Pranzavo con Elisabetta e Diana, ora vivo in una casa piena di insetti che puzza di pipì»

di Serena De Santis

Dalle stelle alle stalle. Sembrerebbe essere questo il destino di Hazel Speed, un'anziana di 73 anni che vive a Londra, che dopo aver lavorato per anni per la regina Elisabetta II è costretta a vivere all'interno di un appartamento pieno di insetti e che puzza di urina.

«Sono arrivata allo stremo delle forze, non riesco più a vivere con questo odore nauseante di pipì - ha denunciato al New York Post -. E ora che le temperature stanno aumentando di nuovo la puzza è terribile. So che questo posto sarà la mia fine».

Il disagio di Hazel

La donna vive da 30 anni all'interno della casa Bexley, un quartiere al sud della capitale inglese. La pensionata ha spiegato che da tempo lamenta le condizioni della struttura. Sostiene che le stanze puzzino di urina e che, a causa di alcuni allagamenti, la casa si sia riempita di insetti. Ha spiegato che per evitare di sentire la puzza mentre riposava, ha preferito dormire sulle poltrone indossando il cappotto. Ma questa condizione l'ha fatta ammalare.

«Le tubature dell'acqua si sono rotte diversi mesi fa e sono state aggiustate soltanto il 2 maggio - ha spiegato Hazel - per circa nove settimane sono stata costretta ad asciugare l'acqua per tutta la casa.

Una vita passata a servire la regina Elisabetta

Hazel vive all'interno dell'appartamento per assistere sua madre, molto anziana e per tanto tempo ha combattuto contro una malattia prima di morire. Ma, prima di vivere al sud di Londra, per anni ha vissuto all'interno di Buckingham Palace per servire la regina Elisabetta. Tra la fine degli anni '70 e gli inizi degli anni '80, Hazel ha lavorato nel dipartimento reale che amministra gli onori statali, diventando parte della The Queen's Household.

Nel 1977, le è stata assegnata una medaglia del Giubileo d'argento dalla Regina Elisabetta II e ha ricevuto brillanti referenze da Buckingham Palace, elogiando la sua accuratezza, dedizione e popolarità. Inoltre, nel corso della sua carriera, è stata anche segretaria della Royal Household Film Society. Ha dichiarato che, una volta ha anche «pranzato con Lady Diana».

Ma ora, invece di godersi la pensione, deve combattere per "sopravvivere" all'interno della sua casa. «Ho provato più volte a chiamare il proprietario della casa, ma senza successo - ha concluso Hazel Speed -, il padrone di casa non mi risponde per niente. Io non ce la faccio più e l'unica cosa che mi è rimasta da fare è quella di denunciare, attraverso i giornali, la situazione della casa».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Maggio 2024, 11:02

