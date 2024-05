Rebecca Staffelli, la giornata di sole e relax non va come previsto: «Trova le differenze» La figlia di Valerio Staffelli ha trascorso il weekend a San Felice Circeo in provincia di Latina nel Lazio







di Cristina Siciliano Pace e relax: con i weekend di fine primavera e il primo sole sale la voglia di vacanza e abbronzatura. Sale però anche il rischio di scottarsi. Lo sa anche Rebecca Staffelli, speaker radiofonica e opinionista social dell'ultima edizione del Grande Fratello che ha condiviso con i suoi follower di Instagram uno dei suoi look da spiaggia. La figlia di Valerio Staffelli ha così pubblicato alcune foto che la ritraggono a bordo piscina mentre indossa un bikini con slip sgambato di tre colori nei toni del verde e del giallo che valorizza l'abbronzatura (forse leggermente aggressiva). «Weekend di sole e relax», scrive. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Becky (@rebecca_staffelli) La scottatura Rebecca Staffelli ha deciso di trascorrere qualche giorno all'insegna del relax e della spensieratezza a San Felice Circeo in provincia di Latina nel Lazio. Il matrimonio La 25enne figlia di Valerio Staffelli è fidanzata dal 2018 con Alessandro Basile, 40 anni, con il quale convolerà a nozze. Rebecca ha sorpreso Alessandro con una romantica proposta di nozze documentata con un video Instagram. I due non hanno ancora scelto una data di matrimonio. «Faremo il rito civile nel casale all'aria aperta - aveva raccontato Rebecca Staffelli a Silvia Toffanin -. Voglio che sia una cosa molto wild e semplice. I tavoli li voglio fare sul prato. Mia cognata sarà la mia testimone insieme a mio fratello». Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Maggio 2024, 15:21

