Il re di Svezia "rinnega" 5 nipotini per non pesare sulle tasche dei contribuenti

Martedì 8 Ottobre 2019, 18:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

a palazzo. Ilha deciso di revocare ail titolo die tutti i privilegi dinastici che ne conseguono. Una Rivoluzione molto più clemente di quella francese che comporta per fortuna il solo "taglio" alle tasse. La decisione, infatti, è stata presa per non pesare ulteriormente sulle tasche dei contribuenti e non per qualche disputa familiare. I "fortunati" potranno, inoltre, vivere la vita come vogliono, senza essere costantemente sotto la lente di ingrandimento.In un Paese come la Svezia, da sempre lodato per la sua civiltà, questa scelta può risollevare l'immagine della monarchia. Il provvedimento interessa i due figli del principedella principessa Maddalena, tutti al momento di età compresa tra uno e cinque anni. Non fregiandosi del titolo di "altezza reale" non godranno dell'appannaggio annuale e non dovranno rispettare i doveri che spettano agli eredi al trono. Resteranno, tuttavia, duchi e duchesse.Rispetto al passato la famiglia reale svedese è molto più numerosa e un peso per i contribuenti. Restano da mantenere la principessae i nipotini nella linea ereditaria diretta al trono, cioè i figli della principessa Victoria.«​Sua Maestà il re ha deciso di apportare modifiche alla casa reale. Lo scopo di questi cambiamenti - si legge in un comunicato - è quello di stabilire quali membri della famiglia reale possano svolgere compiti ufficiali o relativi alla funzione del Capo dello Stato».Non sono mancate le reazioni sui social. La principessa Maddalena ha pubblicato suun post, ripreso dalla cognata, la principessa ed ex modella Sofia, in cui si dice contenta che i suoi figli abbiano l'opportunità di essere liberi di fare le loro scelte e di pensare autonomamente al futuro.