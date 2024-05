Re Carlo e William, la decisione difficile su Harry e Meghan: «Vogliono togliergli i titoli reali, ma hanno paura della loro reazione»

di Sara Orlandini

Harry e Meghan hanno abbandonato i loro doveri reali nel 2020 e, dopo avere lasciato Londra, si sono trasferiti a Montecito, in California dove vivono attualmente insieme ai figli Archie e Lilibet Diana. Recentemente, i Duchi di Sussex sono stati ad Abuja in Nigeria dove hanno visitato alcune scuole e associazioni benefiche e sono stati accolti come dei veri reali, nonostante non lo siano. Proprio questa accoglienza e la visita che è sembrata troppo formale avrebbe infastidito molto re Carlo e il principe William, che secondo l'esperto reale Tom Quinn starebbero pensando di privare Harry e Meghan del loro titolo di Duchi. Tuttavia, il sovrano e il suo erede sarebbero preoccupati delle ripercussioni che tutto questo potrebbe avere.

Le rivelazioni di Tom Quinn

Tom Quinn ha spiegato al Mirror che Carlo e William starebbero considerando l'idea di togliere il titolo di Duchi di Sussex ad Harry e Meghan ma avrebbero paura che questi ultimi possano "vendicarsi" e, magari come già successo in passato, rilasciare rivelazioni scomode sulla Royal Family. Quinn ha detto: «Re Carlo e il principe William hanno avuto lunghe discussioni sul fatto di privare Meghan e Harry dei loro titoli reali, ma sono terrorizzati che ciò possa ritorcersi contro di loro e peggiorare la situazione già molto precaria. L'ultima cosa che vogliono è dare ai reali rinnegati qualcos'altro di cui lamentarsi. William e suo padre sanno che anche senza i loro titoli reali Meghan e Harry continuerebbero a viaggiare per il mondo come se appartenessero alla Famiglia Reale e, comunque, verrebbero sempre accolti bene dalle persone».

Il sito web di Harry e Meghan

Un'altra cosa che, stando a quanto riferisce Tom Quinn, darebbe molto fastidio a re Carlo e al principe William è che quando un utente si collega al sito web di Harry e Meghan "Sussex.com" ecco che nella homepage compare chiaro lo stemma della Royal Family e a caratteri cubitali si legge "Harry e Meghan, il Duca e la Duchessa di Sussex", sebbene loro, di fatto non lavorino più per Buckingham Palace.

