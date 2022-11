Re Carlo vittima di bullismo a scuola: «Gli tiravano le orecchie»

Nonostante le apparenze, re Carlo non ha mai avuto una vita facile. E non solo per le continue pressioni e aspettative nei confronti di quello che per oltre 70 anni è stato un eterno aspirante al trono, ma anche per la natura mansueta e il carattere ritirato dell'attuale sovrano, che da bambino gli attiravano spesso le indesiderate attenzioni di alcuni bulli nella scuola scozzese di Gordonstoun.

A rivelare alcuni tristi retroscena sulla sua infanzia è il nuovo documentario «Charles: Our New King» (Carlo, il nostro nuovo re), trasmesso dall’emittente Itv. «I bulli lo terrorizzavano» ha raccontato John Stonborough, coetaneo del re ed ex studente di Gordonstoun ai tempi di Carlo. «Approfittavano delle partite di rugby per aggredirlo, prenderlo a pugni e tirargli le orecchie».

«Il preside fece l’errore di dirci di trattarlo come chiunque altro» ha spiegato Stonborough, testimone di quegli episodi di bullismo. «Ma non era uno di noi. Era accompagnato da un detective privato. E un giorno sarebbe diventato re!». Per questi ragazzi esuberanti, temprati dalle lunghe corse sul ghiaccio e da frequenti docce fredde, ridicolizzare e prendere di mira Carlo era una sorta di sfida e per il povero principe gli anni in quella scuola, lontano dagli agi di casa, furono tra i più duri in assoluto.

Era stato il padre Filippo a insistere affinché seguisse un regolare corso di studi senza un precettore privato, come invece era avvenuto per i suoi antenati. Per il figlio fu una grande lezione di vita: pare che nonostante le angherie dei compagni, lui non si lamentasse mai e sopportasse ogni genere di sopruso in silenzio, come aveva imparato dal padre, riversando le proprie energie nello studio. «Era una persona incredibilmente stoica» ha confermato il suo vecchio compagno di classe.

Il principe rimase nel collegio scozzese fino al 1967, anno del diploma, ma negli anni successivi non ha mai fatto menzione di quegli atti di bullismo, elogiando invece l'istituto per la sua disciplina. «Mi ha aiutato a capire molti aspetti di me stesso». Quanta saggezza.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Novembre 2022, 22:02

