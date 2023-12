Re Carlo, la regola delle 35 sterline sui regali della famiglia reale: cosa prevede questa (rigida) tradizione

Sappiamo che in tutte le famiglie esistono delle regole un po' bizzarre. Dunque, anche nella royal family ci sono delle bizzarrie destinate a finire ogni anno sotto gli occhi di tutti. Una in particolare. Secondo l'esperto reale Brian Hoey, per Re Carlo III esisterebbe una regola assolutamente "irrinunciabile".

Se la Regina Elisabetta teneva soprattutto alla lista dei regali di Natale da stilare con il suo staff entro marzo, l'attuale sovrano si basa sulla regola delle 35 sterline. Questa "strana" tradizione non è passata inosservata agli occhi dei suoi sudditi e dell'opinione pubblica. Tanto da essersi subito diffusa anche fuori dalle mura di palazzo. Ma di quale regola stiamo parlando? E soprattutto, cosa prevede questa rigida tradizione delle "35 sterline di Natale"?

Natale, la bizzarra regola delle 35 sterline sui regali della famiglia reale

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Dicembre 2023, 10:44

