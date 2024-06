«Re Carlo ha costretto il fratello Andrea a trasferirsi nella vecchia villa del principe Harry: non vuole che torni a casa»

Re Carlo è pronto a fare scacco matto. La corona inglese continua a essere scossa da nuovi terremoti e, ancora una volta, l'epicentro è il principe Harry. Questa volta, però, a far tremare Buckingham Palace non sono nuovi scandali, bensì una decisione presa dallo stesso sovrano. Secondo l'esperto reale, l'erede della regina Elisabetta sta cercando di convincere suo fratello, il principe Andrea, a lasciare Royal Lodge di Windsor per trasferirsi a Frogmore Cottage, una volta la casa del principe Harry e di sua moglie Meghan Markle. Una mossa «astuta» da parte del re e che impedirebbe, in questo modo, al suo secondogenito di tornare ufficialmente a casa.

Il piano di Carlo III

È stato l'autore ed esperto reale Tom Quinn a parlare dell'ultima decisione del sovrano inglese. In un'intervista rilasciata al Mirror ha spiegato: «Per il re, costringere Andrea a trasferirsi a Frogmore Cottage vuol dire risolvere diversi problemi contemporaneamente. In questo modo, lancia un messaggio a suo figlio Harry, che non potrà più fare ritorno a casa». Il duca di Sussex, da circa un anno, vive negli Stati Uniti insieme a sua moglie Meghan Markle e a suo figlio Archie, 5 anni, e a sua figlia Lillibet, di 3.

«Allo stesso tempo - ha continuato l'esperto reale - il re fa comprendere a suo fratello, il principe Andrea, che a causa dei suoi scandali non può rimanere a vivere nella Royal Lodge di Windsor».

Il rifiuto del principe Andrea

Ma il principe Andrea ha storto il naso non appena ha saputo della decisione del fratello, tanto che una fonte molto vicino alla famiglia reale ha dichiarato al Times «che il principe sta impiegando più tempo del previsto ad accettare la realtà». L'intento di re Carlo, secondo l'esperto reale, è quello di lasciare la loggia reale per i futuri eredi al trono: cioè il principe William e Kate Middleton, che si sta sottoponendo alle cure per combattere il cancro.

«Il vantaggio della Royal Lodge è che è abbastanza grande per tutta la famiglia del principe William - ha concluso Quinn - e in questo modo il re garantirebbe a suo figlio tutte le comodità necessarie per la sua famiglia».