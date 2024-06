«Re Carlo non è contento di vedere Archie e Lilibet solo in videochiamata: ecco perché non romperà i rapporti con Harry»

di Redazione web

Harry e Meghan si sono trasferiti a Montecito, in California ormai quattro anni fa: era il 2020 quando i duchi di Sussex hanno deciso di lasciare l'Inghilterra abbandonando i loro doveri reali e creando una profonda spaccatura con la Royal Family. La coppia ha, poi, avuto due bambini, Archie e Lilibet Diana che, nonostante il rapporto non proprio diretto, sarebbero nel cuore di nonno re Carlo III.

Le dichiarazioni dell'insider

Un insider molto vicino a Buckingham Palace ha rivelato al Mirror come re Carlo viva l'assenza dei nipotini Archie e Lilibet Diana: «Il re è assolutamente impegnato a essere presente nella vita di tutti i suoi nipoti. Dà valore alla famiglia, che per lui conta più di ogni altra cosa e nonostante il suo rapporto con Harry sia molto cambiato, i nipotini non c'entrano nulla. Il re non si accontenterebbe di vederli solamente in videochiamata».

Anche l'esperta reale Ingrid Seward ha confermato il fatto che Carlo senta la mancanza dei due bambini: «È una grande tristezza per lui non vedere più Archie e Lilibet.

La fonte vicina a Harry

Una fonte molto vicina al principe Harry ha specificato sempre al Mirror che: «Non c'è mai stato nessun problema per quanto riguarda la presenza di re Carlo nella vita dei suoi bambini, nessuno gli ha mai vietato di vederli o sentirli. Per lui le porte sono sempre aperte».

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Giugno 2024, 12:16

