Harry e Re Carlo, l'esperto non ha dubbi: «Un gesto nel giorno dell'incoronazione spiega i sentimenti del principe»

È passato un anno dall'incoronazione di Re Carlo III, 75 anni. La Gran Bretagna festeggia il primo anniversario della salita al trono del figlio della defunta regina Elisabetta tra coriandoli e deboli proteste. Negli ultimi dodici mesi ci sono stati diversi scossoni a Buckingham Palace, tra malattie inaspettate e ombre portate dai duchi di Sussex, il principe Harry, 39 anni, e Meghan Markle, 42 anni. In occasione della ricorrenza, Daily Express rivela un particolare che spiegherebbe come stanno i rapporti tra padre e figlio.

Il gesto rivelatore

Dopo il matrimonio con Markle e la pubblicazione del libro "Spare", il rapporto tra il duca di Sussex e la famiglia reale si è incrinato.

Nel corso dell'evento il principe Harry, non interagì con suo fratello William, 41 anni, ma ha voluto sostenere comunque il papà per l'incoronazione. Secondo Robert Hardman, l'autore del libro "Charles III: New King, New Court", nel momento in cui il futuro re è entrato nell'Abbazia di Westminster il principe dai capelli rossi avrebbe inchinato di più la testa, in segno di rispetto e di gratitudine.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Maggio 2024, 15:29

