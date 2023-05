Re Carlo III incoronazione: il mantello di ermellino, la corona e lo scettro: il significato nascosto degli abiti

di Redazione Web

Prosegue la cerimonia seguita da tutto il mondo: l'incoronazione di Re Carlo III d'Inghilterra. E' stato tutto organizzato nei dettagli, precisi e minuziosi, anche se, rispetto al protocollo classico, il nuovo sovrano ha introdotto molte novità per renderla più inclusiva e aperta. Rigidissimo nelle regole sull'abbigliamento, però, il nuovo re ha rispettato la tradizione, indossando i paramenti dei sovrani che lo hanno preceduto e non l'uniforme, come si pensava. Prima del solenne corteo, Carlo III è arrivato a Buckingham Palace in auto con un abito gessato blu e cravatta abbinata.

A Buckingham Palace ha indossato gli abiti cerimoniali per l'incoronazione. È salito in carrozza per il corteo indossando il tradizionale Robe of State di ermellino realizzato per Giorgio VI nel 1937. Accanto a lui Camilla, incoronata regina con un abito bianco finemente ricamato. La Robe of State indossata dal re ha un lungo strascico color cremisi tenuto da due paggi, tra cui il principino George. Sotto la veste cerimoniale, il re indossa una giubba rossa bordata d'oro, un paio di pantaloni neri e scarpe con la fibbia.

Con lui ha una spada, uno dei molti simboli regali usati nella cerimonia, oltre al globo e agli scettri. Sul suo capo verrà posata la corona di Sant'Edoardo, usata solo nelle incoronazioni, per poi indossare la Corona Imperiale di Stato all'uscita dell'abbazia. Dopo l'unzione, il re è stato rivestito con una tunica bianca, la Colobium Sindonis, simbolo della volontà di spogliarsi di fronte a Dio e poi con la Supertunica dorata, chiusa dalla Sword Belt. E ancora, Carlo ha indossato il mantello Imperiale, una veste antica decorata con ricami floreali e simbolici di oltre due chili. Si tratta di paramenti simili a quelli sacerdotali, che sottolineano la natura religiosa del rito. Infine, Carlo III il guanto appartenuto al nonno, simbolo dell'onore del sovrano e del suo popolo.

E, infine, sul re è stata posta la corona di Sant'Edoardo, che lascia la Torre di Londra solo per le incoronazioni dei sovrani. In oro massiccio e pietre preziose la corona è stata realizzata a fine del 600, e il suo peso è notevole: 2,3 chili. E come simbolo del potere temporale e spirituale, Carlo ha ricevuto due scettri.

