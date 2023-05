Re Carlo, David Beckham e il regalo (sorprendente) al sovrano per l'incoronazione

di Redazione Web

Re Carlo III e la regina Camilla, nei giorni dopo l'incoronazione hanno visitato la tenuta di famiglia di Sandringham, nel Norfolk e sono stati avvistati mentre si recavano in chiesa. Sia il re Carlo che la regina Camilla sono tornati a Londra ma continuano a portare avanti i festeggiamenti per l'incoronazione ricevendo tantissimi regali.

E infatti, alla cerimonia per la British Fashion Council Foundation, David Beckham ha fatto un regalo speciale e non scontato a re Carlo. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Il regalo di David Beckham per re Carlo

Re Carlo è rimasto sorpreso quando Beckham ha rivelato il regalo: un vasetto di miele delle api che ha iniziato a curare durante la pandemia. «Ho preparato del miele per lei. Viene dalle mie api dell'Oxfordshire», ha sottolineato Beckham. A riportare questa notizia è Vanity Fair. Il re ha partecipato all'evento presso 180 Studios di Londra per consegnare il Queen Elizabeth II Award for British Design a Foday Dumbuya, fondatore del marchio Labrum London.



L'evento è stato il momento clou di alcune giornate intense per il re e la regina. Dopo l'incoronazione, mercoledì, re Carlo e Camilla si sono recati a Covent Gardens a Londra, dove hanno incontrato gli imprenditori locali, prima di recarsi alla chiesa di St.

