Re Carlo, la scena imbarazzante durante una visita reale con Camilla: cosa è successo e come ha reagito

Durante la loro ultima visita reale a Colchester, Re Carlo III e la Regina consorte Camilla hanno ignorato la presenza di un gruppo di manifestanti anti-monarchici che protestavano con striscioni gialli con la scritta "non è il mio re".

Cosa è successo

Gli attivisti, guidati dal gruppo chiamato "Republic", chiedevano di interrompere le visite reali e di eleggere un capo di stato. Nonostante le loro grida, i reali hanno incontrato gli studenti delle scuole locali nel castello di Colchester e hanno continuato la loro visita, ignorando i manifestanti.

Secondo il CEO di Republic, il costo stimato di 100 milioni di sterline per l'incoronazione di Re Carlo III è uno spreco di denaro pubblico e per questo continua a chiedere un incontro con il Re, per discutere delle preoccupazioni dei cittadini. La protesta si inserisce in un più ampio dibattito sulla monarchia e sul suo sostegno.

