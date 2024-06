Re Carlo allontana il principe Harry: «La gentilezza del sovrano non è infinita». Il caso dello "sfratto" dal Frogmore Cottage

di Redazione web

Una delle "missioni" personali di re Carlo, dopo essere diventato sovrano d'Inghilterra, è diventata quella di ricucire i rapporti tra la Royal Family e di duchi di Sussex, ovvero il principe Harry e Meghan che, nell'ormai lontano 2020, hanno deciso di abbandonare tutti i doveri reali e trasferirsi a Montecito, in California. Ora, Carlo starebbe riorganizzando i piani abitativi di vari membri della famiglia e sembrerebbe che proprio che non voglia che Harry torni a Frogmore Cottage. Ecco che cos'ha rivelato al Mirror l'esperto reale Tom Quinn.

Le parole di Tom Quinn

Stando a quanto ha rivelato Tom Quinn al Mirror, re Carlo avrebbe mandato un messaggio al principe Harry avvisandolo che, se tornerà in Inghilterra, non potrà più alloggiare a Frogmore Cottage, la residenza che gli aveva concesso la regina Elisabetta subito dopo il suo matrimonio con Meghan Markle. «Gli ha scritto che, in quanto privato cittadino e non più royal worker, non gli sarà permesso di tornare a Frogmore. Dopo quello che è successo in questi anni, Harry non può aspettarsi di vivere in grande stile, come un reale» ha detto Quinn.

L'esperto, poi, ha fatto sapere che re Carlo vorrebbe che il fratello, il principe Andrea, si trasferisse proprio nella residenza e lasciasse, quindi, la mastodontica Royal Lodge nel Berkshire dove vive ora anche insieme all'ex moglie Sarah Ferguson.

William al Royal Lodge

Tom Quinn, in merito alla residenza in cui ora abita il principe Andrea ha spiegato: «Carlo è determinato a far sì che il Royal Lodge diventi l’unica residenza nella tenuta reale abbastanza grande per la famiglia del suo erede, ovvero William. Ci sta mettendo più del previsto a convincere Andrea a lasciare la tenuta. Trasferirsi al Frogmore Cottage sarebbe per lui un’ottima opzione ma non deve tirare troppo la corda perché la gentilezza del re non è illimitata».

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Giugno 2024, 12:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA