Razzi al bacio: al tempo del Covid si ama così, effusioni nelle vie del potere con l'amata moglie Maria. E' aperta la sfida con "Viperetta" Ferrero

, il pirotecnico uomo politico ed ex parlamentare di Forza Italia, non resiste al richiamo della primavera romana - finalmente libero, con tutte le precauzioni del caso, dopo il lockdown - e durante una passeggiata con l'amata moglie, mano nella mano, azzarda varie prove di baci ... perché con la mascherina mica è facile!Il risultato finale, dopo vari tentativi, sembra aver soddisfatto la coppia che continua la propria passeggiata per una delle vie del potere romano,, ove si affaccia, sede deldella Repubblica Italiana.Meraviglie della quarantena appena trascorsa oppure la risposta alla divertente sfida diche dopo aver intercettato la coppia ha svelato di aver fotografato, qualche giorno, prima il presidente della Sampdoria e imprenditoreprestatisi a dare esempi "al bacio" di amore coniugale con mascherina. Chi può dirlo? Certo è che anche i coniugi Razzi-Fernàndez non si sono fatti parlare dietro e hanno dato buon esempio di sè.